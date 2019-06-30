В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий. Об этом сообщил в воскресенье глава города Андрей Береснев.

"Паводковая ситуация остается сложной. На территории города действует режим ЧС. На 20:00 (16:00 мск) вода в Кану в черте города поднялась до 439 см. На 22:00 (18:00 мск) уровень воды остался прежним. Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию", - написал Береснев на своей странице в Instagram.

По его словам, спасатели обходят все подтопленные дома, индивидуально работают с теми, чьи участки затронул паводок. В администрации города создан штаб, который координирует действия всех задействованных в спасательной операции служб. Организовано информирование жителей об уровне воды в реке Кан, районах подтопления, номерах спасательных служб. Во всех пострадавших от паводка районах дежурят полицейские и спасатели. В городе создано четыре пункта временного размещения, организованы два места сбора сельскохозяйственных животных.

Береснев добавил, что из Красноярска прибыли 42 спасателя со спецтехникой.

Ранее глава города сообщал, что уровень воды в реке Кан поднимается из-за дождей и таяния снега в Саянских горах, в связи с чем появилась опасность подтопления некоторых районов Канска.

Город Канск расположен на востоке Красноярского края, в нем живут почти 90 тыс. человек.