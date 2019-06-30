Двум врачам калининградского роддома, где умер младенец, предъявили обвинения в убийстве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу роддома № 4 в Калининграде, сообщили ТАСС в воскресенье в СК РФ.

"На основании собранных доказательств было возбуждено и соединено с расследуемым новое уголовное дело в отношении и. о. главврача Елены Белой по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация убийства малолетнего"), а в отношении врача реаниматолога-анестезиолога "Регионального перинатального центра" Элины Сушкевич по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), - сказали в ведомстве. В Следственном комитете также добавили, что Сушкевич и Белой предъявлены обвинения. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Беловой предъявили обвинения по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, она дала указание Сушкевич убить его. По данным СК, это было сделано для экономии ресурсов больницы и для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики, а в дальнейшем получить должность главврача. Сушкевич, как утверждают следователи, ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего он умер. Чтобы скрыть следы, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.

"Следствием не ставится самоцель привлечь к ответственности врача, но в данном случае причастность к гибели ребенка подтверждается собранными доказательствами и результатами проведенных экспертиз. Первостепенной целью является установление истины и привлечение к установленной законом ответственности всех виновных лиц в случае доказательства их вины. Проводится полноценное и всестороннее расследование, окончательную точку в расследовании поставит суд, который оценит представленные следствием доказательства", - подчеркнули в СК.