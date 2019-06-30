СМИ: в Доминикане спасатели обнаружили обломки разбившегося легкомоторного самолета

ГАВАНА, 30 июня. /ТАСС/. Легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту, ранее пропавший с радаров в Доминиканской Республике, потерпел крушение, экипаж и пассажиры погибли. Об этом в воскресенье сообщило агентство Prensa latina.

По его данным, обломки машины и тела находившихся на борту обнаружили спасатели на территории муниципалитета Ла Сьенага в нескольких километрах от международного аэропорта Мария-Монтес в провинции Бараона на юге страны, откуда самолет вылетел в субботу. По предварительным данным, все погибшие были гражданами Доминиканы.