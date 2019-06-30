AP: в Техасе разбился двухмоторный самолет

ТАСС, 1 июля. В результате крушения небольшого двухмоторного самолета в Далласе в штате Техас погибли 10 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press.

По его данным, самолет Beechcraft BE-350 King Air во время взлета врезался в ангар на территории муниципального аэропорта Эддисон и загорелся.

Для расследования инцидента прибыли представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США. Национальный совет по безопасности на транспорте также принял решение направить своих специалистов для проведения расследования.