Военные медики прибыли в Иркутскую область для помощи пострадавшим от паводка

ТАСС. 1 июля. Медики Центрального военного округа прибыли в Иркутскую область для оказания помощи жителям региона, пострадавшим от паводка. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

В воскресенье, 30 июня, президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области. Ранее в регион направили военных инженеров со спецтехникой для доставки спасателей, грузов и продовольствия, а также эвакуации населения.

"Три врачебно-сестринские бригады федерального государственного казенного учреждения Минобороны РФ "425-й военный госпиталь" направлены в Нижнеудинск, соответствующее решение принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. Бригады с необходимым запасом медицинского имущества готовы убыть при необходимости в зону паводка для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Из-за паводка в 28 населенных пунктах Иркутской области были подтоплены 1,7 тыс. домов, где живут 4,2 тыс. человек. Подтоплено пять участков автодорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек.