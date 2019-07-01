В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.

"По состоянию на 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов остаются подтопленными 3 296 домов, в которых проживает 9 809 человек, среди них - 2 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3 525 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, отрезанными от внешнего мира остаются четыре населенных пункта. Они обеспечены запасами продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, в них организовано пожарное прикрытие.

Паводок повредил 13 автомобильных мостов, ограничено движение грузового транспорта на участке с 1277-го по 1427-й км и для всех видов транспорта с 1370-го по 1371-й км федеральной трассы "Сибирь". Также подтоплены семь участков дорог местного значения.

Последствия паводка ликвидируют 1,4 тыс. человек, уточнили в ведомстве. "В населенных пунктах, пострадавших от дождевого паводка, откачано 10 куб. м воды, убрано 60 куб. м мусора. Туда доставлено 2,5 т продуктов питания и 21,5 т бутилированной воды", - сообщает главк.

В южных районах Иркутской области и горах Восточного Саяна днем в понедельник ожидаются местами ливни, грозы, порывы ветра до 15 м/с, в западных районах - усиление ветра до 12-17 м/с.