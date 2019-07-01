В Хабаровске изъяли партию черной икры краснокнижного осетра на 37 млн рублей

ХАБАРОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске изъяли у местного жителя партию икры краснокнижного осетра стоимостью более 37 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО у жителя Хабаровска 1965 года рождения в нежилом помещении обнаружено и изъято 347 пластиковых контейнера, предположительно с икрой рыбы осетровых видов, общим весом более 170 кг", - говорится в сообщении.

По подсчетам экспертов, ущерб нанесенный государству от преступной деятельности составил более 37 млн рублей. По этому факту проводится проверка.