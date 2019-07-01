{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровске изъяли партию черной икры краснокнижного осетра на 37 млн рублей

Общий вес продукции составил более 170 кг

ХАБАРОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске изъяли у местного жителя партию икры краснокнижного осетра стоимостью более 37 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО у жителя Хабаровска 1965 года рождения в нежилом помещении обнаружено и изъято 347 пластиковых контейнера, предположительно с икрой рыбы осетровых видов, общим весом более 170 кг", - говорится в сообщении.

По подсчетам экспертов, ущерб нанесенный государству от преступной деятельности составил более 37 млн рублей. По этому факту проводится проверка.

Теги
РоссияХабаровский край
В Волгограде задержали подозреваемых в серии угонов дорогостоящих автомобилей
Они перегоняли машины в арендованные гаражные боксы, изменяли VIN-номера автомобилей, а затем перепродавали их
Читать полностью