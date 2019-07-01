Количество эвакуированных из-за паводка в Канске увеличилось до 184 человек

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Количество эвакуированных из зоны подтопления в городе Канске в Красноярском крае увеличилось с 58 до 184 человек. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в городском управлении ГО и ЧС.

"На 8:00 (4:00 мск) уровень воды в реке Кан составил 440 см, за 4 часа уровень воды снизился на один сантиметр. Количество подтопленных участков остается прежним. Эвакуировано 184 человека", - сказал представитель ведомства.

По его словам, 10 человек разместили в пунктах временного размещения, остальные жители разместились у друзей и родственников.

По данным мэрии Канска, на вечер воскресенья из-за повышения уровня воды в реке Кан подтопило 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки. На эвакуацию тогда согласились 58 человек. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

О ситуации в городе

Ранее глава Канска Андрей Береснев сообщал, что спасатели обходят все подтопленные дома, индивидуально работают с теми, чьи участки затронул паводок. Из Красноярска прибыли 42 спасателя со спецтехникой. В администрации города создали штаб, который координирует действия всех служб, задействованных в спасательной операции. Организовано информирование жителей об уровне воды в реке Кан, районах подтопления, номерах спасательных служб.

В городе организовали четыре пункта временного размещения, а также определили два места сбора сельскохозяйственных животных.

Уровень воды в реке Кан поднимается из-за дождей и таяния снега в Саянских горах, в связи с чем появилась опасность подтопления некоторых районов Канска. Город расположен на востоке Красноярского края, в нем проживают почти 90 тыс. человек.