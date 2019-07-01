Несколько заправок ушли под воду в Тулуне Иркутской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Несколько бензоколонок оказались под водой в подтопленном городе Тулуне Иркутской области, из-за чего образовалось большое пятно горючего. Об этом сообщил председатель регионального парламента Сергей Сокол на селекторном совещании с представителями муниципальных администраций в понедельник.

"Сегодня утром встретился с генеральным директором "Иркутскэнерго" Олегом Причко. Мы обсуждали два вопроса, там порядка трех-четырех бензоколонок оказалось под водой, там большое нефтяное пятно, это опасная вещь, которая может загореться", - сказал Сокол. Размеры пятна он не уточнил.

По его словам, с Причко обсуждался вопрос ликвидации этого пятна. Энергетики готовы привезти для этого оборудование из Бодайбо.

Кроме того, Сокол обсудил с главой "Иркутскэнерго" предложение освободить пострадавших от наводнений людей от планы за электроэнергию.

Согласно информации городской администрации, в Тулуне подтопило более 1 тыс. жилых домов, несколько социальных объектов. Затоплен водозабор и 6 км трассы "Сибирь". Ожидается, что снижение уровня воды в реке Ие, подтопившей город с населением почти 42 тыс. человек, будет продолжаться не менее двух дней.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.