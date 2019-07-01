Восемь пострадавших при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии остаются в больницах

УЛАН-УДЭ, 1 июля. /ТАСС/. Восемь человек, которые пострадали при аварийной посадке Ан-24 на севере Бурятии 27 июня, остаются в больницах. Об этом сообщила в понедельник журналистам и. о. главного врача Территориального центра медицины катастроф Ольга Рипп.

"На стационарном лечении на сегодня находятся два ребенка в Детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ, двое взрослых - в Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко в Улан-Удэ, три человека - в отделенческой больнице города Северобайкальска и одна пострадавшая - бортпроводница - в городе Иркутске. Больничный лист открыт у шести пострадавших в Улан-Удэ и одного человека в Иркутске, это выживший второй пилот", - рассказала Рипп.

По ее словам, в числе пострадавших двое работников очистных сооружений, в здание которых врезался после приземления самолет. "Один мужчина находился в машине, которую в результате ЧП опрокинуло, взрывной волной его выкинуло из окна автомобиля. Второй мужчина был в здании, он поранился разбитыми стеклами, у него диагностировали закрытую черепно-мозговая травму легкой степени тяжести", - пояснила и. о. главврача.

Состояние всех пострадавших не вызывает опасений у медиков, жизни людей ничто не угрожает. "Состояние двоих госпитализированных детей 17 и 13 лет оценивается как удовлетворительное, без отрицательной динамики", - сказала Рипп ТАСС.

Утром 27 июня самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте, к медикам за помощью обратились более 30 человек, четверо, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы. Вечером 27 июня всех четверых санавиацией доставили в Улан-Удэ.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").