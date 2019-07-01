Более 1,3 тыс. военных направили в пострадавшие от паводка районы Иркутской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ направило в пострадавшую от паводка Иркутскую область более 1,3 тыс. человек и около 300 единиц техники. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе военного ведомства.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации Минобороны России увеличивает группировку сил и средств для оказания помощи гражданскому населению, пострадавшему от последствий паводка в Иркутской области. В район ЧС направлено свыше 1300 военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8", - говорится в сообщении министерства.

"В Тулунский и Чунский районы Иркутской области перебрасываются более 130 военнослужащих и более 60 единиц техники подразделений инженерных войск, около 300 человек и свыше 120 единиц техники войск радиационной, химической и биологической защиты, свыше 600 военнослужащих и более 30 единиц техники мотострелковых подразделений, медицинский персонал, подразделения военной полиции", - уточнили в ведомстве.

Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников. В переброске военных и техники в район паводков примут участие два самолета Ил-76 и один Ан-22 военно-транспортной авиации.

По последним данным, опубликованным пресс-службой регионального главка МЧС, в 55 населенных пунктах Иркутской области подтоплены почти 3,3 тысячи домов, где живут около 9,8 тысячи человек, а также 18 социально значимых объектов и более 3,5 тысячи приусадебных участков. Повреждены 13 автомобильных мостов, подтоплены участки ряда дорог.