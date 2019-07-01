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Источник: шесть человек пострадали во время взрыва газа на стройплощадке на Ямале

Инцидент произошел в районе 609-го километра автодороги Тарко-Сале - Новый Уренгой

ТАСС, 1 июля. Взрыв газового баллона без последующего возгорания произошел на строительной площадке в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В результате инцидента пострадали шесть человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На стройплощадке в районе 609-го километра автодороги Тарко-Сале - Новый Уренгой произошел взрыв газового баллона без последующего возгорания. На место вылетела санавиация для эвакуации и оказания медицинской помощи пострадавшим - это шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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