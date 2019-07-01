В Москве задержали мужчину подозреваемого в незаконной банковской деятельности

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО) Москвы.

"Сотрудники отдельного батальона ДПС по ЮВАО совместно с уголовным розыском задержали 36-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске более трех лет. Задержанный гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, злоумышленник числился индивидуальным предпринимателем и осуществлял на территории Владимира незаконные банковские операции без регистрации и специального разрешения, в частности, обналичивал деньги, взимая процент от общей суммы сделок. Доход от противоправной деятельности составил более 13 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории столичного района Печатники. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в пресс-службе.