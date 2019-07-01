Украшения почти на 800 тыс. рублей похитили из номера гостиницы в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Неизвестный украл ювелирные украшения из номера гостиницы Baltschug Kempinski в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В полицию обратилась 30-летняя девушка и сообщила, что неизвестный, воспользовавшись магнитным ключом замка входной двери гостиничного номера, расположенного в гостинице по адресу: ул. Балчуг, дом 1, тайно похитил из помещения номера ювелирные украшения", - сообщили в столичной полиции.

Со слов заявительницы, материальный ущерб составил 780 тыс. рублей.

По данным полиции, было установлено, что к краже может быть причастна уборщица гостиницы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч. 3 ст. 158) УК РФ.