Три человека погибли в ДТП в Курской области

ТАСС, 1 июля. Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Рыльском районе Курской области, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой УМВД по региону.

"Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, по предварительным данным, допустил съезд в кювет с последующим наездом на земляной вал и опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля скончались на месте", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 04:10 на 105-м километре автодороги Курск - Льгов - Рыльск, выясняются его причины и обстоятельства.