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Три человека погибли в ДТП в Курской области

По предварительной информации, водитель допустил съезд в кювет, наехал на земляной вал, после чего машина опрокинулась

ТАСС, 1 июля. Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Рыльском районе Курской области, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой УМВД по региону.

"Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, по предварительным данным, допустил съезд в кювет с последующим наездом на земляной вал и опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля скончались на месте", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 04:10 на 105-м километре автодороги Курск - Льгов - Рыльск, выясняются его причины и обстоятельства.

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