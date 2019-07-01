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Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане

ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане

По версии следствия, махинации Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева с бюджетными средствами причинили ущерб более чем на 240 млн рублей
' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

ТАСС, 1 июля. ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.

"С 2016 года указанные должностные лица в нарушение законодательства о контрактной системе и инвестиционной деятельности незаконно заключали государственные контракты с аффилированными коммерческими структурами на строительство, реконструкцию и приобретение объектов дошкольного образования по завышенным ценам, - сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. - Финансирование расходов осуществлялось в рамках реализации в Дагестане госпрограммы "Развитие образования" на 2013-2020 годы по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях".

По данным следствия, неправомерные действия чиновников повлекли ущерб в размере более 240 млн рублей (действия Саидова - более 183 млн рублей, Расулова - более 52 млн рублей, Казакбиева - 6 млн рублей).

Деятельность чиновников была пресечена ФСБ совместно с СК и МВД.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела о превышении служебных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, которая грозит виновным наказанием в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет). Подозреваемые заключены под стражу. "В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - сообщили в СК.

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РоссияДагестанДела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
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