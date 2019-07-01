Глава села в Якутии подозревается в незаконной продаже многоквартирного дома

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Следователи в Якутии возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", который подозревается в продаже многоквартирного жилого дома вместе с зарегистрированным собственником. Для этого чиновник подделал документы о передаче дома, сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, в 2016 году глава муниципального образования в отсутствие решения совета депутатов об отчуждении имущества, находящегося в собственности сельского поселения, незаконно посредством публичного предложения организовал торги по продаже муниципального имущества - многоквартирного дома. В данном здании находилась квартира на праве собственности хозяина, который не был осведомлен о намерениях главы. Победителем торгов стало общество с ограниченной ответственностью, предложившее на аукционе сумму в размере 62,5 тыс. рублей. Между тем, согласно документам, стоимость данного здания с учетом износа составила около 9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Якутии, речь идет о двухэтажном 12-квартирном доме, в котором на момент продажи проживал один человек. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в 2018 году глава поселения также составил и подписал фиктивное решение наслежного совета муниципального образования. В нем содержались ложные сведения о принятии депутатами решения о включении в прогнозный план приватизации данного дома и о его безвозмездной передаче в аренду обществу с ограниченной ответственностью с последующим выкупом.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ ("Служебный подлог") и пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления").