Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе М4 "Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и шестеро госпитализированы после ДТП с пассажирской и грузовой "Газелями" на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в администрации Каменского района.

"Один человек погиб, шестеро пострадавших", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя администрации, столкнулись две "Газели" - пассажирская и грузовая. Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД, ни одна из машин не является общественным транспортом.

Как сообщили ТАСС в службе скорой помощи, трое пострадавших были доставлены в городскую больницу, трое - в больницу поселка Глубокий.