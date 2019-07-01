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Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе М4 "Дон"

Столкнулись пассажирская и грузовая "Газели"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и шестеро госпитализированы после ДТП с пассажирской и грузовой "Газелями" на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в администрации Каменского района.

"Один человек погиб, шестеро пострадавших", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя администрации, столкнулись две "Газели" - пассажирская и грузовая. Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД, ни одна из машин не является общественным транспортом.

Как сообщили ТАСС в службе скорой помощи, трое пострадавших были доставлены в городскую больницу, трое - в больницу поселка Глубокий.

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