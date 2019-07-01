Reuters: неопознанный объект взорвался на севере Кипра

ТАСС, 1 июля. Неопознанный объект, возможно отклонившаяся от курса ракета, взорвался в понедельник рано утром на севере Кипра. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на администрацию непризнанной мировым сообществом "Турецкой республики Северного Кипра" (ТРСК).

По его данным, взрыв произошел в районе Ташкент в северной части Кипра.

Лидер турецкой общины Кипра Мустафа Акынджи заявил, что предполагаемый взрыв ракеты на территории острова может быть связан с вооруженными действиями на Ближнем Востоке. Он также добавил, что идет расследование инцидента.

Министр иностранных дел ТРСК Кудрет Озерсай сообщил, что объект взорвался в воздухе, не достигнув земли, в результате никто не пострадал. По его словам, согласно предварительным оценкам, взорвавшийся объект может быть ракетой российского производства.

Reuters отмечает, что Кипр находится недалеко от Сирии. Агентство приводит слова военного аналитика, отставного генерала кипрской армии Андреаса Пантенаса, по мнению которого, ракета могла отклониться от курса под воздействием военного устройства по созданию радиопомех.

Как сообщило ранее в понедельник агентство САНА, четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии, Дамаска.