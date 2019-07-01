Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту на Чукотке

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Анадырь ("Угольный") на Чукотке в понедельник, пострадавших нет, сообщил ТАСС директор аэропорта Виталий Блинов. Дальневосточное следственное управление на транспорте проводит проверку.

"Было выкатывание за пределы дорожки, это произошло сегодня перед посадкой самолета Boeing 767 авиакомпании UTair. Самолету авиакомпании UTair пришлось <...> покружить в воздухе, подождать буквально несколько минут и потом производить посадку. Аэропорт не закрывался", - сообщил собеседник.

Он пояснил, что Ан-26 - не пассажирский самолет, он проводит проверки летных систем. В момент инцидента на борту были только экипаж и специалисты, которые занимались проверкой, пострадавших нет. По предварительным данным, самолет не получил серьезных повреждений, сейчас его осматривают специалисты.

Как сообщили ТАСС в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СУ СК РФ, по факту инцидента проводится проверка по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").