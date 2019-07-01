Ущерб от размывших дороги в Бурятии дождей составил около 8 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 1 июля. /ТАСС/. Около 8 млн рублей составил ущерб, нанесенный осадками, размывшими в период с 22 по 27 июня автодороги в Бурятии. Об этом сообщили в понедельник в Синистерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.

"В результате обильных осадков произошло разрушение земляного полотна, размывы обочин, подходов к мостам на разных участках автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском и Курумканском районах, работы по устранению размывов и устройству объездных дорог там выполнены на сумму 1,9 млн рублей. В Окинском районе было поднятие уровня воды в реке Ока, произошел выход воды на проезжую часть автодороги Монды - Орлик, сумма ущерба уточняется. В Еравнинском районе на автодороге Улан-Удэ - Романовка - Чита также произошли размывы из-за дождей, ущерб составил 4,965 млн рублей. Размыв дороги в Северо-Байкальском районе произошел также в связи с выпадением осадков в виде дождя и оттаивания линзы вечной мерзлоты, стоимость выполненных работ составила более 1 млн рублей", - сообщили в Минтрансе.

В министерстве отметили, что сейчас автомобильное сообщение во районах, где прошли сильные дожди, восстановлено для всех видов транспорта, во всех водоемах наблюдается спад уровня воды.

Проливной дождь, местами с градом, прошел также в минувшие выходные в Улан-Удэ, в столице республики выпало 30 мм осадков в течение 30 минут. "В результате произошло подтопление подвальных помещений 45 многоквартирных домов, 35 придомовых участков частных жилых домов, 57 участков дорог в Улан-Удэ, - сообщил журналистам заместитель руководителя Республиканского агентства по делам ГО и Евгений Радикальцев. - В Тарбагатайском районе подтопленными оказались 15 приусадебных участков, в ДНТ "Селенга" - 16 приусадебных участков. По состоянию на утро понедельника, по словам Радикальцева, где-то вода ушла сама, где-то воду откачали специальными машинами.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни циклон с территории Бурятии уйдет на восток. По данным пресс-службы регионального правительства, в реке Селенга наблюдается незначительный подъем воды, угрозы затопления нет, тем не менее, глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение правительству региона и муниципальным властям провести подготовку к возможному подъему уровня воды в реках, проверить состояние дамб.