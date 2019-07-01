Дело Елены Белой и Элины Сушкевич. Двух врачей обвиняют в убийстве младенца. Главное

Что произошло?
Двух калининградских врачей, Елену Белую и Элину Сушкевич, обвиняют в убийстве младенца. Они отправлены под домашний арест. В частности, Елене Белой предъявлены обвинения в организации убийства ребенка, а Элине Сушкевич — в совершении умышленного убийства. Ранее Белую обвинили в превышении должностных полномочий. Женщинам может грозить до 20 лет лишения свободы.
Белая — и.о. главврача, а Сушкевич — реаниматолог-анестезиолог роддома №4 в Калининграде.
Какова версия следствия?
В ноябре 2018 года в калининградском роддоме №4 родился недоношенный ребенок. По версии следствия, Белая дала Сушкевич указание его убить. Целью якобы было сэкономить ресурсы больницы и не портить показатели медицинской статистики, что в дальнейшем повлияло бы на возможности Белой стать главврачом. Как утверждают следователи, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, и он умер. По данным следствия, позже врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.
Как говорят в Следственном комитете РФ, следствием "не ставится самоцель" привлечь к ответственности врача. Проводится "полноценное и всестороннее" расследование, окончательную точку в котором поставит суд.
Что говорит профессиональное сообщество?
В защиту врачей выступило Российское общество неонатологов. По их данным, ребенок родился с экстремально низкой массой тела 700 граммов на сроке беременности 23 недели и три дня. Как утверждается, "во всем мире вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5–10%".
Президент Национальной медицинской палаты (НМП), глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает необходимым проверить итоги судебно-медицинской экспертизы. "Будем серьезно разбираться. Надеемся на помощь центрального аппарата Следственного комитета России", — говорится со ссылкой на слова Рошаля в сообщении пресс-службы Национальной медицинской палаты.
Сотрудники роддома в Чите сфотографировались с плакатом #яэлинасушкевич, а фонд помощи недоношенным детям "Право на чудо" на своей странице в Facebook предложил пользователям ставить надпись #яэлинасушкевич на аватарки.