Дело Елены Белой и Элины Сушкевич. Двух врачей обвиняют в убийстве младенца. Главное

В ноябре 2018 года в калининградском роддоме №4 родился недоношенный ребенок. По версии следствия, Белая дала Сушкевич указание его убить. Целью якобы было сэкономить ресурсы больницы и не портить показатели медицинской статистики, что в дальнейшем повлияло бы на возможности Белой стать главврачом. Как утверждают следователи, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, и он умер. По данным следствия, позже врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.

Как говорят в Следственном комитете РФ, следствием "не ставится самоцель" привлечь к ответственности врача. Проводится "полноценное и всестороннее" расследование, окончательную точку в котором поставит суд.