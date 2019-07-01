Жительница Вологды и ее сожитель приговорены к пяти и семи годам колонии за избиение детей

ВОЛОГДА, 1 июля. /ТАСС/. Суд приговорил 25-летнюю жительницу Вологды к пяти годам колонии общего режима, а ее 23-летнего сожителя к семи годам колонии строго режима за избиение двух малолетних детей. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине - пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Они признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью малолетним детям, истязании малолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сопряженном с жестоким обращением.

Ранее ТАСС сообщал о том, что осужденные проживали в Вологде вместе с двумя малолетними мальчиками женщины. 2 ноября пьяный сожитель матери избил старшего мальчика (2,5 года), который получил перелом кости бедра. С 4 по 7 ноября пьяные мать и сожитель избивали младшего семимесячного ребенка, причинив ему травму головы, переломы ребер и ожоги. За медицинской помощью для старшего ребенка мать обратилась только вечером 7 ноября, врачи областной клинической больницы тогда настояли на обследовании и младшего ребенка, которого женщина принесла с собой.

После обнаружения у детей серьезных травм был задержан сожитель матери, а затем и сама женщина. Возбуждено также уголовное дело о халатности в отношении органов системы профилактики Вологды. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников потребовал провести срочную проверку органов опеки Вологды и обратился с соответствующими письмами в областную прокуратуру.

В 2015 году мать была лишена родительских прав в отношении своего старшего ребенка пяти лет. Некоторое время назад она официально сменила имя, фамилию и отчество, пытаясь скрыться от кредиторов. Следователи направили также представления губернатору области, мэру Вологды, начальникам региональных управлений МВД и ФСИН России, руководителю департамента здравоохранения области.

В настоящее время пострадавшие дети находятся под опекой специалистов детского учреждения.