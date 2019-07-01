Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

"Уже заболел 31 посетитель и два работника кафе. Госпитализировано 28 человек. Среди заболевших 15 студентов политехнического института, проживающих в общежитиях и регулярно пользующихся услугами общепита", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных открылось месяц назад, однако ведомство не получало уведомлений об открытии заведения общепита. "Уведомить соответствующие органы, в частности, управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, о начале своей деятельности предприятие общественного питания не успело или не сочло нужным", - отметили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве также отметили, что на работу кафе введен запрет. После изъятия проб продуктов специалисты Роспотребнадзора подтвердили нахождение бактерий сальмонеллы в соусе. Кроме того, по данным ведомства, на момент проведения проверки у сотрудников кафе не было санитарных книжек. "Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается в отношении поставщика куриного яйца и куриного полуфабриката", - отметили в Роспотребнадзоре.

"Еврокебаб" - сеть кафе быстрого питания в Петербурге, которая продает шаурму и другие блюда арабской кухни. В сеть входят несколько десятков заведений в разных районах города.