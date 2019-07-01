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Паводок в Иркутской области

Источник: в одном из затопленных домов в Иркутской области обнаружили тело женщины

Причины ее смерти устанавливаются

ТАСС, 1 июля. Спасатели обнаружили в одном из затопленных домов в Иркутской области тело женщины, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Тело женщины было обнаружено в одном из домов, который был затоплен. Причины ее смерти устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

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Паводок в Иркутской области. Главное

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на семь метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3 296 домов, в которых проживают 9 809 человек, в том числе 2 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3 525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1 161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализированы 136 человек, из них 19 детей.

Теги
Иркутская областьПаводок в Иркутской области
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