Дело младшей из сестер Хачатурян будет рассматриваться отдельно

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассматриваться отдельно в связи с признанием ее невменяемой. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат Алексей Липцер.

"Она признана экспертизой невменяемой, поэтому дело в отношении нее выделено в отдельное производство и будет слушаться отдельно от двух ее старших сестер", - сказал Липцер.

Адвокат уточнил, что на данный момент с материалами дела знакомятся представители потерпевшей стороны. "Защита пока не приступила к ознакомлению, мы ожидаем завершения этой процедуры со стороны потерпевшей стороны", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы ранее продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий трем сестрам Хачатурян.

Дело Хачатурян

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции трем сестрам Хачатурян. Им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По фабуле обвинения, все сестры принимали участие в инкриминируемом им преступлении. При этом в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Следствие по делу пока не окончено.

Защитники обвиняемых на прошлой неделе подали жалобы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на постановление о привлечении их в качестве обвиняемых в окончательной редакции. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца. По словам адвоката Алексея Паршина, представляющего интересы средней сестры, Ангелины, в качестве основной версии "следствие должно рассматривать необходимую оборону, а против Михаила Хачатуряна нужно посмертно возбудить уголовное дело".

Сестры обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа прошлого года Останкинский суд Москвы арестовал их. 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.