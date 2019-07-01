В МВД назвали предварительную причину ДТП с двумя "Газелями" в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Водитель грузовой "Газели", по предварительным данным, является виновником ДТП на трассе М4 "Дон" в Ростовской области, в котором один человек погиб и пять пострадали. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

"Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "ГАЗ 2834 NE", допустил наезд на стоящий автомобиль "ГАЗ 22171", - говорится в сообщении.

По данным МВД, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали ТАСС в Минздраве Ростовской области, четверо из пяти пострадавших в ДТП госпитализированы, двое из них находятся в состоянии средней тяжести, еще двое находятся в состоянии средней тяжести.