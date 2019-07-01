В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

ГРОЗНЫЙ, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудник правоохранительных органов погиб в результате нападения на пост на окраине чеченского села Бамут, сообщил ТАСС в понедельник помощник главы Чечни по СМИ - гендиректор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

"По предварительным данным, погиб сотрудник правоохранительных органов, нападавший ликвидирован", - сказал Дудаев.

Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что нападение произошло на блокпосту полиции в Ачхой-Мартановском районе. По предварительным данным, несколько полицейских получили ранения. В настоящее время устанавливаются личности нападавших. На месте работает следственно-оперативная группа.