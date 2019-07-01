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Прокуратура нашла нарушения в работе МЧС и властей Иркутской области в связи с паводком

В надзорном ведомстве отметили, что в отношении органов МЧС и местных властей приняты меры реагирования

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Прокуратура в связи с паводком в Иркутской области выявила нарушения в работе органов МЧС и местного самоуправления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В связи с нарушениями, выявленными в ряде районов области в части неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уже приняты меры реагирования в отношении органов МЧС и местного самоуправления", - уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, внесены представления об устранении нарушений закона, объявлены предостережения в целях защиты прав на летний отдых детей, проживающих на территории, попавшей в зону затопления.

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