СМИ: в Германии потерпел крушение военный вертолет

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Пожарная служба ФРГ сообщила о том, что упавший в Нижней Саксонии вертолет принадлежал бундесверу (вооруженные силы ФРГ). Об этом информировало в понедельник издание Focus Online.
Hubschrauber-Absturz: im Bereich Aerzen-Dehmke ist ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind zahlreich vor Ort. #HM010719 pic.twitter.com/JWIGGenHew— Polizei Hameln (@Polizei_HM) 1 июля 2019 г.
По предварительным данным, в результате крушения погиб по меньшей мере один человек, еще один получил серьезные травмы. ЧП произошло в районе Хамельн-Пирмонт близ коммуны Эрцен, вертолет по не выясненным пока причинам рухнул около 13:45 (14:45 мск). По информации газеты Bild, погибла женщина-пилот.
Пожарная служба района пишет в Twitter, что вертолет упал в поле рядом с лесополосой и загорелся.
В 30 км от места падения, в городе Бюккебург, расположен международный центр по подготовке пилотов армейской авиации.
Это уже вторая за последние восемь дней катастрофа с участием воздушных судов Бундесвера. 24 июня два истребителя Eurofighter Typhoon столкнулись в районе озера Мюриц на севере Германии. Погиб один из пилотов.