СМИ: в Германии потерпел крушение военный вертолет

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Пожарная служба ФРГ сообщила о том, что упавший в Нижней Саксонии вертолет принадлежал бундесверу (вооруженные силы ФРГ). Об этом информировало в понедельник издание Focus Online .

По предварительным данным, в результате крушения погиб по меньшей мере один человек, еще один получил серьезные травмы. ЧП произошло в районе Хамельн-Пирмонт близ коммуны Эрцен, вертолет по не выясненным пока причинам рухнул около 13:45 (14:45 мск). По информации газеты Bild, погибла женщина-пилот.

Пожарная служба района пишет в Twitter, что вертолет упал в поле рядом с лесополосой и загорелся.

В 30 км от места падения, в городе Бюккебург, расположен международный центр по подготовке пилотов армейской авиации.

Это уже вторая за последние восемь дней катастрофа с участием воздушных судов Бундесвера. 24 июня два истребителя Eurofighter Typhoon столкнулись в районе озера Мюриц на севере Германии. Погиб один из пилотов.