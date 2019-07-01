В посольстве США в России утверждают, что состояние Пола Уилана ухудшилось

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Состояние здоровья американца Пола Уилана, содержащегося в СИЗО "Лефортово", ухудшилось. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте посольства США в Twitter .

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"В "Лефортово" Полу Уилану оказывается базовая медпомощь, но его состояние требует большего, чем могут обеспечить в СИЗО. Наше ходатайство о консультации приглашенного врача отклонено, состояние Пола Уилана ухудшилось", - отметили в американском диппредставительстве.

Уилан числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей. У него гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании. 28 декабря прошлого года он был задержан сотрудниками ФСБ России, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.