В результате паводка в Иркутской области погибли 12 человек

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил в понедельник вице-премьер Виталий Мутко.

"Как мы отметили, 751 человек пострадал, 153 сейчас госпитализированы, и эта цифра меняется. Сейчас, по данным МВД, к сожалению, погибло 12 человек, из них около девяти разыскиваются - заявление родственники подали на поиски этих граждан", - сказал он.

Паводок в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начался в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на семь метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживают 9809 человек, в том числе 2 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек. Более 600 человек обратились за медицинской помощью.