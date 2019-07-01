Володин: для устранения угрозы россиянам в Египте нужно найти виновных в крушении А321

ТАСС, 1 июля. Проведение тщательного расследования авиакатастрофы лайнера А321 над Синайским полуостровом и привлечение виновных к ответственности необходимы для полного устранения угроз безопасности россиян в Египте. Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты представителей Египта Али Абдель Алем, которая прошла на полях форума "Развитие парламентаризма".

"Хочу обратить ваше внимание на необходимость проведения серьезного расследования произошедшей авиакатастрофы. В наших общих интересах установить все обстоятельства этой трагедии, найти и покарать тех, кто задумал и осуществил этот чудовищный теракт. Пока террористы остаются безнаказанными, угроза безопасности российских граждан и граждан самого Египта остается", - сказал Володин.

Он отметил, что возобновление рейсов между Москвой и Каиром стало "одним из серьезных шагов в развитии отношений между странами". Кроме того, заметил Володин, тема законодательного обеспечения борьбы с терроризмом может стать одним из приоритетных направлений взаимодействия парламентов России и Египта.

Спикер египетского парламента со своей стороны отметил, что власти страны очень рассчитывают на скорейшее возобновление рейсов из России в другие египетские города - Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Кроме того, по его словам, в Каире "открыты к тому, чтобы услышать мнение российской стороны относительно возможности возобновления полетов в эти аэропорты". "Если есть какие-то замечания, мы готовы в рамках диалога и открытой дискуссии их обсудить", - добавил спикер.

"Количество российских туристов увеличилось благодаря возобновлению прямого авиасообщения между нашими столицами. Я думаю, что это укрепляет добрые отношения между Россией и Египтом", - заметил египетский политик.