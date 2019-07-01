Суд в Волгограде приговорил обвиняемых по делу о взрыве газа к различным срокам наказания

ВОЛГОГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Волгограда приговорил в понедельник к различным срокам наказания троих обвиняемых по делу о взрыве газа в жилом доме в Волгограде в мае 2017 года, в результате которого погибли четыре человека, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Предприниматель Юраслав Бабаян приговорен к пяти годам заключения, его 82-летний отец Юрий Бабаян - к пяти годам условно, нанятый ими работник для подключения торгового павильона к водоснабжению Владимир Лексункин приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

"Суд постановил признать Лексункина, Бабаяна Ю. Ю. и Бабаяна Ю. К. виновными по ч. 3 ст. 283 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц") и назначить им наказание: Лексункину - 5 лет 6 месяцев колонии общего режима, Бабаяну Ю. Ю. - 5 лет колонии общего режима, Бабаяну Ю. К. - 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет", - сказала судья.

16 мая 2017 года Юрий Бабаян через Интернет по объявлению нанял 35-летнего Владимира Лексункина для подключения торгового павильона своего сына Юраслава к городским сетям водоснабжения. При проколе грунта была повреждена газовая труба, была вызвана аварийная газовая служба, в ходе восстановительных работ произошел взрыв газа с обрушением третьего подъезда дома. В результате ЧП четыре человека погибли, 11 были госпитализированы. После ЧП на Университетском проспекте в Волгограде четырехэтажный дом городские власти снесли, позднее все потерявшие жилье люди получили жилищные сертификаты и приобрели новые квартиры.

Приговор в законную силу не вступил, стороны могут его обжаловать в апелляционном порядке в течение десяти дней. Адвокат Лексункина Александр Адамчук сказал ТАСС, что приговор "обязательно будут обжаловать".