Члены банды Басаева осуждены на сроки до 19 лет за нападение на военнослужащих в 1999 году

ТАСС, 1 июля. Суд приговорил к срокам от 13 до 19 лет лишения свободы четверых участников банды Басаева и Хаттаба за нападение на военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Приговором суда Батырбеку Бакиеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Марату Даутову - 16 лет лишения свободы, Дамиру Мухатдинову - 14 лет лишения свободы, Руслану Аджибрагимову - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили в СК.

Они признаны виновными по трем статьям УК РФ: 209 ("Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и совершаемых ею преступлениях"), 279 ("Активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ") и 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности").

Следствие и суд установили, что в середине июля 1999 года обвиняемые добровольно вступили в банду под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. С 7 по 24 августа 1999 года в составе банды боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. Они совершили массированный прицельный обстрел военнослужащих Вооруженных сил РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности на территории Ботлихского района Дагестана. В результате были убиты 33 человека, еще 34 пострадали.

"По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски. Уголовное преследование в отношении семерых боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью", - сообщили в СК.

Сейчас проверяется причастность к преступлениям еще троих фигурантов дела, устанавливается их роль в банде. Также устанавливаются другие соучастники.