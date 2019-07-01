Пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске локализован на площади 840 кв. м

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июля. /ТАСС/. Возгорание крыши пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) локализовано на площади 840 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании крыши пятиэтажного жилого дома на улице Спортивная в Нижневартовске поступило в 17:32 по местному времени (15:32 мск). По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Из здания эвакуировались 66 человек. Борьбу с огнем ведут 37 человек и 10 единиц техники.

"Возгорание крыши жилого четырехподъездного пятиэтажного жилого дома на улице Спортивная локализовано на площади 840 кв. метров. Локализация объявлена в 19:15 местного времени (17:15 мск). Кроме крыши огнем повреждены некоторые балконы на пятом этаже. Борьбу с огнем ведут 37 человек и 10 единиц техники", - сказал собеседник.

Как сообщается на сайте администрации города, на место происшествия прибыл глава муниципалитета Василий Тихонов. "По его поручению для жильцов в школе номер 13 организован пункт временного размещения (ПВР). Для доставки жильцов до ПВР предоставлен автобус "Лиаз", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ПВР в настоящее время обратились 22 человека. "Всем оказывается необходимая помощь. Работает медицинский кабинет. На 19:23 (17:23 мск) местного времени решение остаться на ночь в ПВР приняла пока одна семья (пять человек). Им будет предоставлено горячее питание, чай, бутерброды, вода. В пункте также организована работа детской комнаты", - уточняется в сообщении.