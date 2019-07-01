{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Уровень воды в реке в иркутском городе Тулун опустился ниже десяти метров

Уровень воды составляет 9,9 м

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке в подтопленном паводком городе Тулун Иркутской области за два часа понизился на 13 см - до 9,9 м - при критическом уровне в семь метров. Об этом сообщается на странице администрации города в соцсети "ВКонтакте".

"Уровень воды в реке Ия на 22:00 (17:00 мск) 1 июля составил 991 см (минус 13 см)", - говорится в сообщении.

В 14:00 (09:00 мск) в субботу на реке был достигнут максимум - 13,87 метра, после чего начался спад. В понедельник двумя часами ранее вода стояла на отметке 10,04 метра.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
В Нижневартовске ликвидировано открытое горение крыши пятиэтажного жилого дома
Площадь пожара составила 840 кв. м
Читать полностью