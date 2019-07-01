Уровень воды в реке в иркутском городе Тулун опустился ниже десяти метров

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке в подтопленном паводком городе Тулун Иркутской области за два часа понизился на 13 см - до 9,9 м - при критическом уровне в семь метров. Об этом сообщается на странице администрации города в соцсети "ВКонтакте".

"Уровень воды в реке Ия на 22:00 (17:00 мск) 1 июля составил 991 см (минус 13 см)", - говорится в сообщении.

В 14:00 (09:00 мск) в субботу на реке был достигнут максимум - 13,87 метра, после чего начался спад. В понедельник двумя часами ранее вода стояла на отметке 10,04 метра.