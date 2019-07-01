В Саратове обрушилась стена жилого дома, внесенного в список культурного наследия

САРАТОВ, 1 июля. /ТАСС/. Часть внешней стены двухэтажного жилого дома обрушилась в Саратове, здание является объектом культурного наследия и не подлежит сносу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации города.

"По вопросу обрушения части стены дома № 16 на улице Вавилова, [дом] признан аварийным в 2015 году. Он не подлежит сносу, а только реконструкции ввиду того, что является объектом культурного наследия", - говорится в сообщении.

По фотографиям, размещенным в социальных сетях, видно, что речь идет об обрушении внешней кирпичной кладки здания - кирпичи обрушились с внешней стены здания как на первом, так и на втором этаже. По данным администрации, при обрушении никто не пострадал, однако, в двухэтажном здании продолжают жить люди. Находятся ли под угрозой обрушения и внутренние конструкции, установят специалисты.

"В понедельник будет проведена встреча представителей администрации Фрунзенского района с жителями дома. Администрацией района организовано обследование дома для выполнения в дальнейшем работ по консервации объекта", - сказала собеседница агентства, затруднившись назвать точное количество квартир в доме.

При этом, она добавила, что жителей все-таки планируют расселить из дома, сохранив здание как объект культурного наследия, однако точные сроки предоставления жителям жилья пока не называются. "Дом включен во второй этап программы переселения на 2019 - 2025 годы", - пояснили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта посмотрел сюжет об этом доме, после чего, отвечая на вопрос журналиста из Саратова, заявил о необходимости провести ревизию правил использования объектов культурного наследия, сделав их проще и эффективнее, но без вреда для памятников.