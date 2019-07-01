{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Калининградские власти пообещали следить за делом врачей, обвиняемых в убийстве ребенка

Глава региона Антон Алиханов отметил, что это дело вызывает у него беспокойство

ТАСС, 1 июля. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что будет внимательно следить за расследованием дела врача-неонатолога областного перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве недоношенного младенца.

На эту тему
Двух врачей обвиняют в убийстве младенца. Главное о деле Елены Белой и Элины Сушкевич

"Ситуация с делом доктора Сушкевич вызывает у нас беспокойство. Я приветствую открытость и прозрачность следствия. Нам важно, что все врачебное сообщество обратило внимание на данную проблему. Мы будем внимательно следить за расследованием. Уверен, следственные мероприятия помогут вынести справедливое решение", - сказал ТАСС Алиханов.

Ранее сообщалось, что профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивает на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности.

"Региональный Минздрав пока от комментариев воздерживается, поскольку продолжаются следственные мероприятия", - сказали ТАСС в областном министерстве здравоохранения.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
В Нижневартовске ликвидировано открытое горение крыши пятиэтажного жилого дома
Площадь пожара составила 840 кв. м
Читать полностью