Калининградские власти пообещали следить за делом врачей, обвиняемых в убийстве ребенка

ТАСС, 1 июля. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что будет внимательно следить за расследованием дела врача-неонатолога областного перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве недоношенного младенца.

Двух врачей обвиняют в убийстве младенца. Главное о деле Елены Белой и Элины Сушкевич

"Ситуация с делом доктора Сушкевич вызывает у нас беспокойство. Я приветствую открытость и прозрачность следствия. Нам важно, что все врачебное сообщество обратило внимание на данную проблему. Мы будем внимательно следить за расследованием. Уверен, следственные мероприятия помогут вынести справедливое решение", - сказал ТАСС Алиханов.

Ранее сообщалось, что профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивает на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности.

"Региональный Минздрав пока от комментариев воздерживается, поскольку продолжаются следственные мероприятия", - сказали ТАСС в областном министерстве здравоохранения.