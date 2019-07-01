СМИ: болгарский Boeing 737 с поврежденным шасси успешно приземлился в Израиле

ТАСС, 1 июля. Пассажирский самолет Boeing 737 болгарской авиакомпании Electra Air с поврежденным шасси совершил в понедельник удачную аварийную посадку в тель-авивском аэропорту имени Давида Бен-Гуриона. Как сообщил Седьмой канал государственного телевидения Израиля, при вылете из Кельна (Германия) на одном из колес лайнера взорвалась покрышка.

Никто из экипажа и 152 пассажиров не пострадал. В ожидании самолета в аэропорту был объявлен третий, наивысший уровень опасности. Приземления ждали больше 100 автомобилей скорой помощи, пожарных машин и спасатели.