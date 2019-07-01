После ДТП с маршруткой под Брянском госпитализировали девять человек

ТАСС, 1 июля. Девять человек, пострадавших при столкновении маршрутки и грузовика под Брянском, госпитализировали, сообщили в понедельник ТАСС в приемном покое Унечской центральной районной больницы.

"Пять человек в тяжелом состоянии, в реанимации, двое из них - дети. Трое - амбулаторные. Еще четыре человека были доставлены в Клинцовскую ЦРБ", - сказала собеседница агентства.

В Клинцовской центральной районной больнице подтвердили госпитализацию четырех пострадавших. Все они находятся в состоянии средней тяжести.

Авария произошла 1 июля на 144-м километре дороги Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия. В результате погибли три пассажира маршрутки, 12 человек пострадали. Управление МВД по Брянской области, региональные СУ СК и прокуратура начали доследственные проверки по факту ДТП.