В Хабаровске арестовали мастера педикюра, вырывавшую ногти клиенткам

ХАБАРОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Суд в Хабаровске арестовал лжемастера педикюра и маникюра, которая вырывала ногти своим клиентам. Об этом сообщило в понедельник СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

"По ходатайству следственных органов СК РФ по Хабаровскому краю в отношении 49-летней женщины, подозреваемой в совершении на территории Хабаровского края преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте.

По данным следствия, женщина проводила в Хабаровском крае платные семинары по обучению методам реконструирования и восстановления поврежденных и разрушенных ногтей. "При этом женщина не имела медицинского образования, соответствующих сертификатов и лицензий. Она оказывала медицинские услуги по удалению ногтей с окружающими тканями, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - уточняется в сообщении.

В СМИ сообщалось, что после семинаров женщины, где некоторые участники выступали в качестве моделей, люди вовсе оставались без ногтей. Такие семинары она проводила по всей стране, в том числе в Хабаровском крае. Женщину задержали в Московской области, по месту ее жительства провели обыск. После ее этапировали в Хабаровск, ранее она отбывала наказание за умышленное убийство и мошенничество.

Сейчас следователи выясняют точное количество пострадавших.