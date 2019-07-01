Власти Брянской области заявили, что столкнувшаяся с грузовиком маршрутка была нелегальной

ТАСС, 1 июля. Водитель маршрутного автобуса, столкнувшегося 1 июля с грузовым автомобилем на 144 километре дороги Брянск - Новозыбков - граница с Белоруссией, осуществлял перевозку пассажиров нелегально, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Ситуация на контроле у губернатора Брянской области [Александра Богомаза], он поручил департаменту транспорта провести внеплановую проверку вместе с надзорными ведомствами. <...> Особое внимание будет уделяться контролю за нелегалами, потому что маршрутчик осуществлял нелегальную перевозку", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что вся необходимая помощь пострадавшим оказывается. Медики из Унической центральной районной больницы связались с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, там готовы принять пострадавших несовершеннолетних. В больнице дежурит детский реанимобиль, готовый в любое время перевезти детей.

Авария произошла в 13:20 1 июля на 144-м километре дороги Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь. В результате погибли три пассажира маршрутки, по уточненным данным УГИБДД по Брянской области, 12 человек пострадали. Пять человек, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии. Управление МВД по Брянской области, региональные СУ СК и прокуратура возбудили доследственные проверки по факту ДТП.