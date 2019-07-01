Суд арестовал Навального на 10 суток за участие в несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы назначил 10 суток административного ареста блогеру Алексею Навальному, признав его виновным в участии 12 июня в несанкционированном марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга") и назначить ему наказание в виде 10 суток административного ареста", - огласил постановление судья. Как ожидается, блогер и его защитники обжалуют данное решение.

Ранее Хорошевский суд вернул материалы дела Навального в полицию для устранения недостатков, препятствовавших его рассмотрению судом.

12 июня в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку Голунова. Акция планировалась до его освобождения и заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в несанкционированной акции участвовали около 1200 человек. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") были задержаны более 200 человек. Среди них был Навальный, в отношении которого полицейские составили административный протокол о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.