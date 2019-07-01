УФСИН по Рязанской области проверит информацию о смерти заключенного ИК-2

ТАСС, 1 июля. УФСИН России по Рязанской области начало проверку по факту смерти заключенного колонии №2. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В понедельник правозащитница, глава организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщила на своей странице в Facebook, что осужденный Николай Колюбакин, отбывающий срок в ИК-2 в Рязанской области, умер 28 июня в результате болезни. По данным Романовой, Колюбакину не оказывали своевременную медпомощь, его обвиняли в симуляции. Незадолго до смерти мужчину прооперировали, по данным правозащитников, на тот момент он уже находился в тяжелом состоянии.

"По факту смерти осужденного назначена служебная проверка", - сказала собеседница агентства.

СУ СК РФ по региону проводит проверку по размещенной в СМИ информации о смерти осужденного. "В ходе этой проверки мы будем устанавливать обстоятельства и точную причину смерти", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления.