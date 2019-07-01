Командующий войсками ЦВО прибыл в зону паводка в Иркутской области

Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

"Командующий войсками ЦВО Александр Лапин прибыл в Иркутскую область для руководства и координации группировкой сил и средств, оказывающей помощь гражданскому населению, пострадавшему от паводка в Иркутской области", - сказал Шорин.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.