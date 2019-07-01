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Паводок в Иркутской области

Командующий войсками ЦВО прибыл в зону паводка в Иркутской области

Генерал-полковник Александр Лапин будет осуществлять руководство и координацию группировки сил, которая оказывает помощь пострадавшим

БРАТСК /Иркутская область/, 1 июля. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин прибыл в зону паводка Иркутской области для координации работы группировки военнослужащих.

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Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

"Командующий войсками ЦВО Александр Лапин прибыл в Иркутскую область для руководства и координации группировкой сил и средств, оказывающей помощь гражданскому населению, пострадавшему от паводка в Иркутской области", - сказал Шорин.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.

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РоссияИркутская областьЛапин, Александр ПавловичПаводок в Иркутской области
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