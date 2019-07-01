В Аргентине в ДТП с участием автобуса погибли 13 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли и еще 45 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в аргентинской провинции Тукуман. Об этом сообщил в понедельник телеканал Todo Noticias.

Автобус, следовавший из города Мендоса, перевернулся на повороте. В момент аварии был сильный туман. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением из-за низкой видимости.

Пассажирами автобуса были преимущественно пенсионеры, направлявшиеся в курортный город Термас-де-Рио-Ондо, где расположены термальные источники.