Первый отряд военных с техникой прибыл в затопленный иркутский город Тулун

БРАТСК /Иркутская область/, 1 июля. /ТАСС/. Первый сводный отряд войск Центрального военного округа прибыл в зону паводка - в город Тулун Иркутской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Сводный отряд Центрального военного округа, а это около 50 военнослужащих - военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения, а также более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три ПТС-2 (плавающие транспортеры), прибыл в Тулун", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что военнослужащие совершают марш из Кемеровской области.