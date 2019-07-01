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Паводок в Иркутской области

Первый отряд военных с техникой прибыл в затопленный иркутский город Тулун

В состав сводного отряда вошли около 50 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой техники

БРАТСК /Иркутская область/, 1 июля. /ТАСС/. Первый сводный отряд войск Центрального военного округа прибыл в зону паводка - в город Тулун Иркутской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа.

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"Сводный отряд Центрального военного округа, а это около 50 военнослужащих - военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения, а также более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три ПТС-2 (плавающие транспортеры), прибыл в Тулун", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что военнослужащие совершают марш из Кемеровской области.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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