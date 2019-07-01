Жертвами теракта в Кабуле стали шесть человек

ТАСС, 1 июля. Шесть человек погибли и более сотни пострадали в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в столице Афганистана в понедельник. Такие данные приводятся в официальном заявлении афганского министерства внутренних дел.

Как отметил официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими, жертвами теракта стали два полицейских и четыре гражданских лица. Он указал, что, по последним данным, более 100 человек, пострадавших при взрыве в центре Кабула, доставлены в госпитали столицы. Рахими добавил, что во время операции по обезвреживанию боевиков, участвовавших в атаке, более двухсот мирных жителей были срочно эвакуированы из района, где прогремел взрыв.

Заминированный грузовик взлетел на воздух утром в понедельник в дипломатическом квартале афганской столицы, в 16 полицейском округе, где также расположен один из объектов министерства национальной обороны страны. Вслед за взрывом последовала стрельба. В ходе операции сил безопасности Афганистана были уничтожены пять экстремистов, атаковавших логистический центр Минобороны.