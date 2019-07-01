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Паводок в Иркутской области
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Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 14

Еще 13 человек пропали без вести, сообщили в экстренных службах региона
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© Кирилл Шипицин/ТАСС

ТАСС, 1 июля. Число погибших в результате наводнения в Иркутской области, по последним данным, составляет 14 человек, судьба еще 13 неизвестна.

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Паводок в Иркутской области. Главное

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, погибли 14 человек, без вести пропавших - 13, в больницах находятся 153 пострадавших, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил о 12 погибших и девяти пропавших без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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